У Києві повідомили про замінування торгово-розважальних центрів

4 вересня, ввечері, поліція Києва отримала повідомлення про замінування. Цього разу зловмисник "замінував" усі торгово-розважальні центри столиці.

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Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

За його словами, наразі поліція активно відпрацьовує цю ситуацію власними силами, а також готується до можливого залучення підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), якщо це буде необхідно.

"Зберігайте спокій. Поліція, ДСНС, СБУ вживають усі необхідні заходи. Довіряйте правоохоронцям, дестабілізації безпекової ситуації в Києві ніхто не допустить", - зауважив Сергій Попко.

Нагадаємо, вранці столична поліція отримала повідомлення щодо замінування усіх середніх шкіл та коледжів Києва. Після цього була проведена ретельна перевірка усіх середніх шкіл розташованих у Києві. Інформація не підтвердилась.

Окрім цього, 1 вересня також було повідомлення про замінування усіх шкіл. Після ретельної перевірки ця інформація не підтвердилася.