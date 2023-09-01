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У Києві повідомили про замінування усіх середніх шкіл

Нацполіція, вибухотехнічна служба, автомобіль
Вибухотехнічна служба (ілюстративний знімок). Фото: Нацполіція

Поліція Києва отримала інформацію щодо замінування усіх середніх шкіл, розташованих у столиці. Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

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Зазначається, що наразі працюють працівники поліції, а підрозділи ДСНС будуть залучати у разі необхідності.

Що стосується евакуації дітей та вчителів із приміщень, то це рішення ухвалюватимуть  адміністрації навчальних закладів та поліція.

"Зберігайте спокій та слідкуйте за оновленням інформації", – додали в КМВА.

Новина доповнюється.

Автор:
Артем Ющенко