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У Києві повідомили про замінування усіх середніх шкіл
Поліція Києва отримала інформацію щодо замінування усіх середніх шкіл, розташованих у столиці. Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.
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Зазначається, що наразі працюють працівники поліції, а підрозділи ДСНС будуть залучати у разі необхідності.
Що стосується евакуації дітей та вчителів із приміщень, то це рішення ухвалюватимуть адміністрації навчальних закладів та поліція.
"Зберігайте спокій та слідкуйте за оновленням інформації", – додали в КМВА.Підписуйтесь на наш Telegram канал
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