У Києві повідомили про замінування усіх середніх шкіл

Поліція Києва отримала інформацію щодо замінування усіх середніх шкіл, розташованих у столиці. Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

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Зазначається, що наразі працюють працівники поліції, а підрозділи ДСНС будуть залучати у разі необхідності.

Що стосується евакуації дітей та вчителів із приміщень, то це рішення ухвалюватимуть адміністрації навчальних закладів та поліція.

"Зберігайте спокій та слідкуйте за оновленням інформації", – додали в КМВА.

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