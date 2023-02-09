У Києві прогримів вибух: є жертва та постраждалі (ФОТО)

Вибух пролунав на території колишнього заводу у Дарницькому районі Києва.

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Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Одна людина загинула. Трьох постраждалих дістали з-під завалів. Рятувально-пошукові роботи тривають", - зазначив він.

За його словами, внаслідок вибуху в одноповерховому складському приміщенні на території колишнього заводу сталося руйнування будівлі на площі 500 кв. м.

За інформацією Київської міської військової адміністрації, попередньо, на території колишнього заводу вибухнув газовий балон.

"Ще 6 осіб попередньо, дістають ДСНС. Є люди під завалами, їх чутно. Рятувальна операція триває. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Також у КМВА повідомили, що на місці вибуху виникла пожежа.