У Києві пролунали вибухи: окупанти атакують об‘єкти критичної інфраструктури

У Києві зранку 14 січня пролунали вибухи. Армія країни-агресора здійснює ракетну атаку на об‘єкти критичної інфраструктури столиці.

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Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, ворог здійснює ракетну атаку на столицю.

"Перебувайте в укриттях до відбою тривоги! Чекайте подальшої офіційної інформації", - підкреслили в КМВА.

За інформацією мера столиці Віталія Кличко, вибухи пролунали в Дніпровському районі

"Всі служби прямують на місце. Залишайтеся в укриттях!", - зазначив мер.

"Ракетна атака на об‘єкти критичної інфраструктури. Деталі з’ясовуються", - повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Зазначимо, вибухи у столиці пролунали близько 9.30 ранку 14 січня. Через кілька хвилин після цього була оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, у Києві та області близько 6 години ранку місцеві жителі чули серію вибухів. Повітряна тривога при цьому не оголошувалась.

Вибухи у Києві прокоментував заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Їхні причини він не назвав, але сказав, що це не ППО і не "будь-які військові дії".