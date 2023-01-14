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У Києві пролунали вибухи: окупанти атакують об‘єкти критичної інфраструктури
У Києві зранку 14 січня пролунали вибухи. Армія країни-агресора здійснює ракетну атаку на об‘єкти критичної інфраструктури столиці.
Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, ворог здійснює ракетну атаку на столицю.
"Перебувайте в укриттях до відбою тривоги! Чекайте подальшої офіційної інформації", - підкреслили в КМВА.
За інформацією мера столиці Віталія Кличко, вибухи пролунали в Дніпровському районіПідписуйтеся на наш YouTube канал
"Всі служби прямують на місце. Залишайтеся в укриттях!", - зазначив мер.
"Ракетна атака на об‘єкти критичної інфраструктури. Деталі з’ясовуються", - повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
Зазначимо, вибухи у столиці пролунали близько 9.30 ранку 14 січня. Через кілька хвилин після цього була оголошена повітряна тривога.
Нагадаємо, у Києві та області близько 6 години ранку місцеві жителі чули серію вибухів. Повітряна тривога при цьому не оголошувалась.
Вибухи у Києві прокоментував заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Їхні причини він не назвав, але сказав, що це не ППО і не "будь-які військові дії".