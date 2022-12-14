У Києві пролунали вибухи: що відомо

Зранку 14 грудня у Києві після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи.

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Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Вибухи в Шевченківському районі столиці. Служби слідують на місце", - зазначив Кличко.

Всю детальну інформацію він пообіцяв надати згодом.

Як повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, після оголошення повітряної тривоги у обасті працює ППО.

"Київщина, ранок. Працює ППО. Важливо зараз перебувати в укриттях та безпечних місцях", - написав Кулеба.

У Київській області та над столицею ППО збили загалом уже 10 дронів-"шахедів".

Зазначимо, повітряна тривога у Києві та області була оголошена близько шостої ранку.