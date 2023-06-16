У Києві пролунав вибух: влада попереджає про загрозу застосування балістичних ракет

16 червня під час повітряної тривоги у Києві пролунав вибух. Киян та гостей столиці закликають перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про вибух у Подільському районі столиці.

За його словами в напрямку міста летять ще ракети.

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про балістичні ракети в напрямку столиці та області.

Крім того, як зауважили в Київській міській військовій адміністрації, на підступах до Києва працює ППО.

Киян та гостей столиці закликають перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Пізніше Кличко уточнив, що в Подільському районі було чутно гучні вибухи від роботи ППО поруч зі столицею.

У Києві пошкоджених обʼєктів, будинків після ракетної атаки немає.

Зауважимо, країна-терорист РФ атакує Київ ракетами в день, коли до української столиці приїхала африканська делегація з миротворчою місією.

Африканські політики хочуть запропонувати, зокрема, призупинення дії ордеру МКС на арешт лідера-країни агресора РФ Володимира Путіна і послаблення антиросійських санкцій.