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У Києві горіла АЗС: є постраждалі (ФОТО/ВІДЕО)

Рятувальники ліквідовують пожежу на АЗС. Фото: МВС
Рятувальники ліквідовують пожежу на АЗС. Фото: МВС

На Броварському проспекті у Києві 9 липня виникла пожежа на АЗС, внаслідок чого постраждали троє людей.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Медики госпіталізували двох постраждалих від пожежі на АЗС в Деснянському районі. Третього постраждалого оглядають і теж госпіталізують", - повідомив Віталій Кличко.

За його словами, наймолодшому серед постраждалих чоловіків - 17 років.

Фото 2 — У Києві горіла АЗС: є постраждалі (ФОТО/ВІДЕО)
Фото 3 — У Києві горіла АЗС: є постраждалі (ФОТО/ВІДЕО)
Фото 4 — У Києві горіла АЗС: є постраждалі (ФОТО/ВІДЕО)
Фото 5 — У Києві горіла АЗС: є постраждалі (ФОТО/ВІДЕО)
Фото 6 — У Києві горіла АЗС: є постраждалі (ФОТО/ВІДЕО)
Фото 7 — У Києві горіла АЗС: є постраждалі (ФОТО/ВІДЕО)
Фото 8 — У Києві горіла АЗС: є постраждалі (ФОТО/ВІДЕО)

Станом на 16:45 Кличко повідомив, що пожежу на АЗС ліквідовано.

"Вогонь вирував на площі 1500 м кв. Рятувальники продовжують розвідку приміщень", - зазначив він.

Пізніше міський голова повідомив, що пожежа на АЗС виникла внаслідок удару легкової автівки в заправочну колонку.

За його словами, внаслідок пожежі повністю знищена будівля станції, наземне обладнання АЗС та 8 легкових авто. 

Автор:
Ніна Комащенко