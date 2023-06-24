У Києві спалахнула пожежа в "Епіцентрі" (ВІДЕО)

В Києві 24 червня, поблизу станції метро "Почайна" очевидці помітили клубки густого диму. З'ясувалося, що в гіпермаркеті "Епіцентр" спалахнула пожежа.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає "Суспільне".

За попередньою інформацією, вогонь охопив приблизно 300 квадратних метрів "Епіцентру". Близько 10:30 сили ДСНС локалізували загорання та фактично ліквідували.

На місці працюють рятувальні служби. Інформації щодо постраждалих немає. Масштаби руйнувань уточнюються.

Причини загорання також ще належить встановити фахівцям.