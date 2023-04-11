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У Києві сталася пожежа в корпусі університету імені Карпенка-Карого

У Києві сталася пожежа в корпусі університету імені Карпенка-Карого
У Києві сталася пожежа в корпусі університету імені Карпенка-Карого.

У Києві виникла пожежа у навчальному корпусі Київського національного університету імені Карпенка-Карого.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Пожежа на Хрещатику. Горить на третьому поверсі чотириповерхового  навчального корпусу Київського національного університету імені Карпенка-Карого", - зазначив він.

За його словами, на місці вже працюють рятувальники.

Пізніше Кличко повідомив, що пожежу вдалося локалізувати на площі 10 кв.м. Рятувальники продовжують працювати над ліквідацією загоряння.

Нагадаємо, у Києві на вулиці Солом’янська невідомий обстріляв торговий кіоск, у якому перебували люди.

Автор:
Ніна Комащенко