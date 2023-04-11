- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
У Києві сталася пожежа в корпусі університету імені Карпенка-Карого
У Києві виникла пожежа у навчальному корпусі Київського національного університету імені Карпенка-Карого.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
"Пожежа на Хрещатику. Горить на третьому поверсі чотириповерхового навчального корпусу Київського національного університету імені Карпенка-Карого", - зазначив він.
За його словами, на місці вже працюють рятувальники.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Пізніше Кличко повідомив, що пожежу вдалося локалізувати на площі 10 кв.м. Рятувальники продовжують працювати над ліквідацією загоряння.
Нагадаємо, у Києві на вулиці Солом’янська невідомий обстріляв торговий кіоск, у якому перебували люди.