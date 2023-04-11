У Києві сталася стрілянина біля кіоску: затримано чоловіка

На вулиці Солом’янська невідомий обстріляв торговий кіоск, у якому перебували люди.

Про це повідомила Національна поліція.

"Встановлено, що між фігурантом та продавцем виник словесний конфлікт, після чого правопорушник пішов, а за декілька хвилин повернувся зі зброєю. Зловмисник почав нецензурно висловлюватись у бік опонента та здійснив кілька пострілів в кіоск. На щастя, ніхто із відвідувачів не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Після опиту свідків й огляду місця події вилучили три патрони та дві гільзи калібру 7,62, особу особу нападника та адресу його проживання біло встановлено, поліцейські провели обшук у квартирі 49-річного чоловіка. Правопорушника слідчі затримали та вилучили з оселі зброю, набої і одяг, в якому був зловмисник у момент скоєння злочину.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу – хуліганство. Чоловіку загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у січні в Києві правоохоронці затримали зловмисника, який пограбував пункт видачі мікрокредитів.