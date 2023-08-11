У Києві уламки ракети впали на територію дитячої лікарні

11 серпня росіяни здійснили чергову повітряну атаку на столицю. За попередньою інформацією, в Оболонському районі, на території дитячої лікарні впало декілька уламків від збитої ракети.

Про це повідомили в КМВА.

Міський голова столиці Віталій Кличко повідомив, що наразі постраждалих та руйнувань немає, а всі екстренні служби слідують на місце.

"Дані щодо потерпілих та руйнувань з’ясовуються", — сказав Сергій Попко, начальник КМВА.

Пізніше Кличко додав, що окрім уламків, які впали на територію дитячої лікарні, виявлені ще два місця падіння в Оболонському районі Києва.

На вулиці Богатирській уламки пошкодили дах приватного будинку. Також на Оболоні виявили уламок на відкритій місцевості в одному з дачних кооперативів.

Постраждалих вналідок атаки немає.

У повітряних силах повідомили, що росіяни атакували Київ аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" з літака МіГ-31К.

Нагадаємо, війська РФ в ніч на 3 серпня намагалися атакувати Київ безпілотниками. Сили ППО знищили на підльоті до столиці майже півтора десятка повітряних цілей.