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У Києві уламки ракети впали на територію дитячої лікарні
11 серпня росіяни здійснили чергову повітряну атаку на столицю. За попередньою інформацією, в Оболонському районі, на території дитячої лікарні впало декілька уламків від збитої ракети.
Про це повідомили в КМВА.
Міський голова столиці Віталій Кличко повідомив, що наразі постраждалих та руйнувань немає, а всі екстренні служби слідують на місце.
"Дані щодо потерпілих та руйнувань з’ясовуються", — сказав Сергій Попко, начальник КМВА.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Пізніше Кличко додав, що окрім уламків, які впали на територію дитячої лікарні, виявлені ще два місця падіння в Оболонському районі Києва.
На вулиці Богатирській уламки пошкодили дах приватного будинку. Також на Оболоні виявили уламок на відкритій місцевості в одному з дачних кооперативів.
Постраждалих вналідок атаки немає.
У повітряних силах повідомили, що росіяни атакували Київ аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" з літака МіГ-31К.
Нагадаємо, війська РФ в ніч на 3 серпня намагалися атакувати Київ безпілотниками. Сили ППО знищили на підльоті до столиці майже півтора десятка повітряних цілей.