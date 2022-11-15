У Києві вибухи, є влучання в житлові будинки (ВІДЕО)

У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи, попередньо, є влучання у житлові будинки у Печерському районі.

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Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Атака на столицю. В Печерському районі влучання, за попередньою інформацією, в два житлових будинки. Кілька ракет збили ППО над Києвом. Більш детальна інформація згодом", - зазначив він.

За його словами, медики та рятувальники працюють на місцях влучань.

Пізніше Кличко повідомив про ще одне влучання у багатоповерхівку у Печерському районі.

Київська міська військова адміністрація повідомляє, що у Києві зафіксовані два вибухи.

"Інформація по жертвам та постраждалим уточнюється. Всі відповідні служби вже працюють. Попередньо збито 4 ракети!", - йдеться в повідомленні.

Радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що ППО збило над Києвом крилату ракету, яка була націлена на один із об'єктів критичної інфраструктури.

"Уламки ракети впали на житлові будинки в районі Дружби народів. Є постраждалі", - зазначив він.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко опублікував відео з наслідками обстрілів.

Нагадаємо, окупанти вночі 15 листопада обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську громади.