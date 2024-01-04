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У Києві відкрились 44 пункти прийому новорічних ялинок
В Києві 4 січня розпочали роботу 44 пункти прийому новорічних ялинок і сосен, до яких можна віддати новорічне дерево для подальшої утилізації. Про це повідомляється на сайті Київської міської держадміністрації.
"Екологічна утилізація цих дерев дасть змогу повторно використати їх у зеленому господарстві. Зокрема, ялинки подрібнять на щепу, яка піде на мульчування лунок молодих дерев – для захисту від перемерзання коренів під час морозів і збереження вологи у спеку", - йдеться в повідомленні КМДА.
Зазначається, що до утилізації приймають тільки живі дерева без декоративних прикрас. Пункти працюють до 31 січня в кожному районі міста – в парках і скверах, а також на територіях комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень і лісопаркових господарств.
Також КМДА наводить наступний адресний перелік пунктів прийому:
- Голосіївський район - сквер на вул. Героїв Маріуполя;
- сквер Небесної сотні на вул. Заболотного;
- КП УЗН Голосіївського району – просп. Голосіївський, 87-Г (пн-нд 08:00-20:00).
- Дарницький район - парк біля озера Лебедине;
- парк імені воїнів-інтернаціоналістів;
- парк «Позняки»;
- КП УЗН Дарницького району – вул. Тростянецька, 58-А.
- Деснянський район - парк «Молодіжний»;;
- парк із водними об’єктами вздовж просп. Шухевича;
- парк «Кіото»;
- КП УЗН Деснянського району – вул. Електротехнічна, 26 (пн-нд 08:00-20:00).
- Дніпровський район - перетин бульв. Русанівського і бульв. Ігоря Шамо;
- парк біля озера Тельбін;
- парк біля кінотеатру «Аврора»;
- КП УЗН Дніпровського району – просп. Георгія Нарбута, 6 (пн-нд 08:00-20:00).
- Оболонський район - парк на вул. Бережанській, 10-20;
- парк біля озера Йорданське;
- КП УЗН Оболонського району – просп. Степана Бандери, 26-А (пн-нд 07:00-20:00).
- Печерський район - КП УЗН Печерського району – вул. Залізничне шосе, 61 (пн-чт 08:00-17:00; пт 08:00-16:00).
- Подільський район - сквер на просп. Правди;
- сквер на пл. Щекавицькій;
- КП УЗН Подільського району – вул. Анатолія Кузнєцова, 16-А (пн-нд 08:00 – 20:00).
- Святошинський район - парк «Совки»;
- парк «Юність»;
- сквер на розі вулиць Симиренка та Григоровича-Барського;
- сквер на вул. Котельникова.
- Солом’янський район - сквер на вул. Сергія Берегового;
- Солом’янський ландшафтний парк;
- парк «Орлятко»;
- КП УЗН Солом’янського району – вул. Новопольова, 95-А (пн-нд 08:00-20:00).
- Шевченківський район - парк «Веселка»;
- парк «Сирецький»;
- пров. Бабин Яр, 6 (пн-нд 08:00-20:00);
- КП УЗН Шевченківського району – просп. Берестейський, 82-А (пн-нд 08:00-20:00).
Також ознайомитись із картою всіх 44 пунктів прийому можна на сайті КО "Київзеленбуд". https://e.surl.li/dceyswПідписуйтесь на Telegram-канал delo.ua