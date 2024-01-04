У Києві відкрились 44 пункти прийому новорічних ялинок

В Києві 4 січня розпочали роботу 44 пункти прийому новорічних ялинок і сосен, до яких можна віддати новорічне дерево для подальшої утилізації. Про це повідомляється на сайті Київської міської держадміністрації.

"Екологічна утилізація цих дерев дасть змогу повторно використати їх у зеленому господарстві. Зокрема, ялинки подрібнять на щепу, яка піде на мульчування лунок молодих дерев – для захисту від перемерзання коренів під час морозів і збереження вологи у спеку", - йдеться в повідомленні КМДА.

Зазначається, що до утилізації приймають тільки живі дерева без декоративних прикрас. Пункти працюють до 31 січня в кожному районі міста – в парках і скверах, а також на територіях комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень і лісопаркових господарств.

Також КМДА наводить наступний адресний перелік пунктів прийому:

Голосіївський район - сквер на вул. Героїв Маріуполя;

- сквер на вул. Героїв Маріуполя; сквер Небесної сотні на вул. Заболотного;

КП УЗН Голосіївського району – просп. Голосіївський, 87-Г (пн-нд 08:00-20:00).

Дарницький район - парк біля озера Лебедине;

- парк біля озера Лебедине; парк імені воїнів-інтернаціоналістів;

парк «Позняки»;

КП УЗН Дарницького району – вул. Тростянецька, 58-А.

Деснянський район - парк «Молодіжний»;;

- парк «Молодіжний»;; парк із водними об’єктами вздовж просп. Шухевича;

парк «Кіото»;

КП УЗН Деснянського району – вул. Електротехнічна, 26 (пн-нд 08:00-20:00).

Дніпровський район - перетин бульв. Русанівського і бульв. Ігоря Шамо;

- перетин бульв. Русанівського і бульв. Ігоря Шамо; парк біля озера Тельбін;

парк біля кінотеатру «Аврора»;

КП УЗН Дніпровського району – просп. Георгія Нарбута, 6 (пн-нд 08:00-20:00).

Оболонський район - парк на вул. Бережанській, 10-20;

- парк на вул. Бережанській, 10-20; парк біля озера Йорданське;

КП УЗН Оболонського району – просп. Степана Бандери, 26-А (пн-нд 07:00-20:00).

Печерський район - КП УЗН Печерського району – вул. Залізничне шосе, 61 (пн-чт 08:00-17:00; пт 08:00-16:00).

Подільський район - сквер на просп. Правди;

- сквер на просп. Правди; сквер на пл. Щекавицькій;

КП УЗН Подільського району – вул. Анатолія Кузнєцова, 16-А (пн-нд 08:00 – 20:00).

Святошинський район - парк «Совки»;

- парк «Совки»; парк «Юність»;

сквер на розі вулиць Симиренка та Григоровича-Барського;

сквер на вул. Котельникова.

Солом’янський район - сквер на вул. Сергія Берегового;

- сквер на вул. Сергія Берегового; Солом’янський ландшафтний парк;

парк «Орлятко»;

КП УЗН Солом’янського району – вул. Новопольова, 95-А (пн-нд 08:00-20:00).

Шевченківський район - парк «Веселка»;

- парк «Веселка»; парк «Сирецький»;

пров. Бабин Яр, 6 (пн-нд 08:00-20:00);

КП УЗН Шевченківського району – просп. Берестейський, 82-А (пн-нд 08:00-20:00).

Також ознайомитись із картою всіх 44 пунктів прийому можна на сайті КО "Київзеленбуд". https://e.surl.li/dceysw