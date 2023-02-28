У Києві виникла пожежа, є постраждалий

У Києві 28 лютого в будівлі в Голосіївському районі виникла пожежа, на місці лунають вибухи.

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Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Пожежа в окремо розташованій будівлі в Голосіївському районі. На місці пожежі лунають вибухи, попередньо - кисневі балони", - зазначив він.

За його словами, внаслідок пожежі одна особа постраждала.

Всі служби вже працюють на місці.

Нагадаємо, початку лютого на території колишнього заводу у Дарницькому районі Києва пролунав вибух. Тоді з'ясувалося, що там вибухнув газовий балон. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 272 КК України).