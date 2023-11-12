У Києві згорів магазин-склад будматеріалів (ФОТО, ВІДЕО)

Пожежу у магазині-складі будівельних матеріалів сталася ввечері 12 листопада на вулиці Бориспільській у Дарницькому районі Києва, повідомили в столичному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначили у відомстві, інформація про загоряння надійшла о 19:04. Пожежу рятувальники ліквідували о 20:23 на площі 75 квадратних метрів. На місці працювали 27 рятувальників та 7 одиниць техніки. Причини пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

У ДСНС зазначили, що жертв та постраждалих немає. В свою чергу, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на пожежі складу будматеріалів було виявлено двох постраждалих співробітників у стані гострої реакції на стрес.

Зазначимо також, що напередодні ввечері масштабна пожежа сталася в складських приміщеннях у Вінниці, де зберігався ламінат. Її гасили усю ніч із залученням 53 рятувальників.

У вересні ж у Вишневому під Києвом внаслідок пожежі, що виникла від уламку російської ракети, було зруйновано склад молочної продукції та пошкоджено частину виробничих приміщень підприємства компанії PepsiCo.