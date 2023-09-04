У Києві знову повідомили про "замінування" усіх шкіл

Столична поліція 4 вересня знову отримала повідомлення щодо замінування усіх середніх шкіл та коледжів Києва.

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Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

Зазначається, що працівники поліції, підрозділи ДСНС вживають необхідних заходів.

"Щодо евакуації дітей та вчителів з приміщень, рішення буде прийматися додатково адміністрацією навчальних закладів та поліцією", - йдеться в повідомленні.

У КМВА закликали зберігати спокій та слідкувати за оновленням інформації.

Нагадаємо, 1 вересня також було повідомлення про замінування усіх шкіл. Після ретельної перевірки ця інформація не підтвердилася.