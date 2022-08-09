У Кіровоградській області встановлять зупинки-бомбосховища, такі як у Харкові

Місцева влада Кіровоградської області проаналізувала досвід колег із Харкова та вирішила також встановити залізобетонні зупинки громадського транспорту, які слугуватимуть укриттям. Про це 9 серпня у Facebook повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

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"Я отримую масу звернень, в яких люди просять подбати про облаштування укриттів в місцях, де збирається велика кількість людей. Проаналізував досвід Харкова, де встановлюють типові зупинки - укриття. Річ недешева, але йдеться про життя і безпеку", — розповів Райкович.

Він звернувся до представників бізнесу з проханням долучитися до облаштування таких укриттів. Планується, що зупинки-бомбосховища змонтують не лише у Кропивницькому, а й у інших населених пунктах області.

У Харкові такі зупинки мають з'явитися на протязі серпня. Там місцева влада вже визначила перші 25 місць, де вони будуть встановлені в першу чергу, а саме на найбільш завантажених маршрутах громадського транспорту.