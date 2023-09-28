У Кіровоградській області зафіксували влучання дронів

У Кіровоградській області зафіксовані влучання внаслідок нічної атаки російських дронів. Місце прильоту не розкривається.

Про це повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

"Пережили надзвичайно складну ніч. Ворожа дронова атака не оминула Кіровоградщину. Частину шахедів над областю знищено. Проте є й влучання", - зазначив Райкович.

За його словами, попередньо обійшлося без загиблих, травмованих та пошкодження цивільної інфраструктури.

Наразі на місці події працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо, у ніч на 28 вересня армія країни-агресора РФ атакувала Україну 44 дронами-камікадзе. Силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 34 БПЛА.