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У Китаї стався потужний землетрус: загинули понад 110 людей

У Китаї стався потужний землетрус: загинули понад 110 людей
Фото: Xinhua

Унаслідок землетрусу, магнітудою 6,2, у північно-західних китайських провінціях Гансю та Цинхай, загинуло понад 110 людей.

Про це повідомляє Reuters.

Землетрус стався увечері 18 грудня на північній околиці Цінхай-Тибетського нагір'я (провінція Цінхай). Магнітуда землетрусу склала 6,2, повідомляють державні ЗМІ Китаю.

Землетрус стався на глибині 35 км, а його епіцентр знаходився за 102 км на південний захід від столиці провінції Ганьсу, міста Ланьчжоу.

Зараз влада КНР проводить рятувальні роботи, на місце катастрофи направили тисячі рятувальників. Проте роботи ускладнюються мінусовою температурою в регіоні через похолодання в Китаї, яке триває вже близько тижня.

Вранці у вівторок температура неподалік місця, де стався землетрус, становила мінус 14 градусів за Цельсієм.

Фото 2 — У Китаї стався потужний землетрус: загинули понад 110 людей

Повідомляється, що 111 людей загинули, і понад 230 – отримали поранення.

Кількість жертв може зрости, адже пошуково-рятувальні роботи тривають.

Внаслідок землетрусу також було пошкоджено деякі об'єкти водопостачання, ЛЕП, дороги та іншу інфраструктуру.

Фото 3 — У Китаї стався потужний землетрус: загинули понад 110 людей

Лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав владу «зробити все можливе», щоб допомогти постраждалим та розмістити жителів зруйнованих будинків.

Нагадаємо, на заході Афганістану 7 жовтня сталися одразу декілька землетрусів магнітудою 6,3 бала, внаслідок чого загинули щонайменше 2000 людей. Ще понад 9000 людей зазнали поранень.

Автор:
Світлана Манько