У Китаї стався потужний землетрус: загинули понад 110 людей

Унаслідок землетрусу, магнітудою 6,2, у північно-західних китайських провінціях Гансю та Цинхай, загинуло понад 110 людей.

Про це повідомляє Reuters.

Землетрус стався увечері 18 грудня на північній околиці Цінхай-Тибетського нагір'я (провінція Цінхай). Магнітуда землетрусу склала 6,2, повідомляють державні ЗМІ Китаю.

Землетрус стався на глибині 35 км, а його епіцентр знаходився за 102 км на південний захід від столиці провінції Ганьсу, міста Ланьчжоу.

Зараз влада КНР проводить рятувальні роботи, на місце катастрофи направили тисячі рятувальників. Проте роботи ускладнюються мінусовою температурою в регіоні через похолодання в Китаї, яке триває вже близько тижня.

Вранці у вівторок температура неподалік місця, де стався землетрус, становила мінус 14 градусів за Цельсієм.

Повідомляється, що 111 людей загинули, і понад 230 – отримали поранення.

Кількість жертв може зрости, адже пошуково-рятувальні роботи тривають.

Внаслідок землетрусу також було пошкоджено деякі об'єкти водопостачання, ЛЕП, дороги та іншу інфраструктуру.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав владу «зробити все можливе», щоб допомогти постраждалим та розмістити жителів зруйнованих будинків.

Нагадаємо, на заході Афганістану 7 жовтня сталися одразу декілька землетрусів магнітудою 6,3 бала, внаслідок чого загинули щонайменше 2000 людей. Ще понад 9000 людей зазнали поранень.