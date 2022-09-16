У Китаї за 20 хвилин повністю згорів хмарочос

У п’ятницю вдень сталася велика пожежа у багатоповерховій офісній будівлі в центрі міста Чанша, столиці південної китайської провінції Хунань

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Про це пише Reuters.

Пожежа сталася у будівлі державного телеком-оператора China-telecom у місті Чанша, Китай.

ЗМІ повідомляють, що там зберігалося 35 тонн палива для серверів, а кількість жертв може обчислюватись у кілька сотень людей.

Висота будівлі – понад 200 метрів. Чанша – столиця провінції Хунань, там проживає близько 10 мільйонів людей.

На дану хвилину пожежу загасили, але про кількість постраждалих поки не повідомляється.