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У Китаї за 20 хвилин повністю згорів хмарочос
У п’ятницю вдень сталася велика пожежа у багатоповерховій офісній будівлі в центрі міста Чанша, столиці південної китайської провінції Хунань
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Про це пише Reuters.
Пожежа сталася у будівлі державного телеком-оператора China-telecom у місті Чанша, Китай.
ЗМІ повідомляють, що там зберігалося 35 тонн палива для серверів, а кількість жертв може обчислюватись у кілька сотень людей.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Висота будівлі – понад 200 метрів. Чанша – столиця провінції Хунань, там проживає близько 10 мільйонів людей.
На дану хвилину пожежу загасили, але про кількість постраждалих поки не повідомляється.