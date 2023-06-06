У Київській ОВА розповіли про наслідки нічної атаки: пошкоджені будинки та авто

Російські окупаційні війська в ніч на 6 червня в черговий раз масовано атакували Київщину. Прильотів на території області не зафіксовано, але внаслідок падіння уламків збитих цілей пошкоджені низка обʼєктів у кількох громадах.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Зокрема, в одній з громад внаслідок падіння уламків пошкоджено багатоквартирний і 8 приватних будинків, кілька офісних будівель і магазин.

"Постраждала й будівля одного з медичних закладів області. На щастя, обійшлося без жертв. Пацієнти та медичний персонал перебували в укритті", - зазначив Кравченко.

Крім того, відомо про пошкодження кількох гаражів та 27 приватних автомобілів.

В результаті нічної атаки також постраждали лінії електромереж. Були займання лісової та трав’яної підстилки, їх ліквідували.

"Повідомлення щодо пошкодження майна продовжують надходити. Всі служби продовжують роботу з ліквідації наслідків повітряної атаки", - додав очільник ОВА.

Нагадаємо, вночі 6 червня армія країни-агресора РФ завдала удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555, усі 35 російських ракет знищила ППО.