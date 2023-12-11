У КМВА попередили про чотириденні військові навчання в столиці

У Дарницькому районі Києва з 11 по 14 грудня проходитимуть військові навчання угруповання сил і засобів оборони столиці. Про це повідомли в Київській міській військовій адміністрації.

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Зазначається, що під час тренувань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння. Метою навчань є нарощування бойових спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції.

Як наголошують в КМВА, знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали пересування військових і техніки заборонено. Інших подробиць у адміністрації не наводять.

Нагадаємо, що вказані дії стаття 114-2 Кримінального кодексу передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років, а за передачу матеріалів або групою осіб, або за гроші, або представникам РФ - від восьми до дванадцяти років.

Нагадаємо, що раніше тренування у межах Дарницького району проходили 4-7 вересня, а до цього - 17-20 липня. Також повідомлялося про військові навчання у Києві та області 23-25 травня.