У Костянтинівці шестеро людей дістали поранення через російський обстріл (ФОТО)

Шестеро цивільних громадян були поранені 18 березняу Костянтинівці в результаті обстрілу міста російськими військами, повідомив у Telegram-каналі начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Російські окупанти здійснили кілька залпів касетними боєприпасами РСЗВ "Ураган". Поцілили в район центрального ринку та магазину "Дитячий світ", - зазначив очільник регіону.

За оперативними даними, пошкоджено десять приватних будинків, дев'ять багатоповерхівок, школу, дитячий магазин, з десяток приватних автомобілів та гаражі.

Як уточнюють в Донецькій обласній прокуратурі, внаслідок обстрілу отримали поранення різного ступеню тяжкості двоє жінок та четверо чоловіків віком від 31 до 82 років. Усі постраждалі доставлені до лікарень.

Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda Фото: Донецька обласна прокуратура Фото: Донецька обласна прокуратура Фото: Донецька обласна прокуратура Фото: Донецька обласна прокуратура Фото: Донецька обласна прокуратура Фото: Донецька обласна прокуратура Фото: Донецька обласна прокуратура Фото: Донецька обласна прокуратура Фото: Донецька обласна прокуратура

За процесуального керівництва Донецької облпрокуратури здійснюються розслідування справи за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, що 16 березня російські окупаційні війська завдали двох ударів по Костянтинівці, внаслідок чого було поранено шістьох цивільних, зокрема іноземного волонтера.

Зазначимо також, що в суботу росіяни обстріляли і розташований неподалік Краматорськ, внаслідок чого принаймні двоє людей загинули та ще вісім були поранені. Пошкоджено з десяток житлових будинків та об'єкти двох комунальних підприємств.