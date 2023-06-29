У Краматорську завершили пошуково-рятувальні роботи: внаслідок ракетного удару РФ загинули 12 людей

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Краматорську Донецької область, який російські окупанти здійснили 27 червня, зросла до 12.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Близько 4:00 рятувальники деблокували ще одне тіло. Тож кількість загиблих наразі зросла до 12 осіб. Всі ідентифіковані", - зазначив він.

У результаті обстрілів травмовано 65 людей.

Станом на ранок 29 червня пошуково-рятувальні роботи у Краматорську завершено.

Нагадаємо, війська РФ випустили дві ракети по Краматорську ввечері 27 червня. Загарбники влучили у заклад харчування, вибуховою хвилею також було пошкоджено багатоквартирні будинки, торговельні приміщення, автомобілі, поштове відділення та інші споруди.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України). Крім того, Служба безпеки України повідомила про затримання агента спецслужб РФ, який скоригував російський ракетний удар.