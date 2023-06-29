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У Краматорську завершили пошуково-рятувальні роботи: внаслідок ракетного удару РФ загинули 12 людей

Рятувальники працюють на місці ракетного удару у Краматорську. Фото: Ігор Клименко/Telegram
Рятувальники працюють на місці ракетного удару у Краматорську. Фото: Ігор Клименко/Telegram

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Краматорську Донецької область, який російські окупанти здійснили 27 червня, зросла до 12. 

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Близько 4:00 рятувальники деблокували ще одне тіло. Тож кількість загиблих наразі зросла до 12 осіб. Всі ідентифіковані", - зазначив він.

У результаті обстрілів травмовано 65 людей.

Станом на ранок 29 червня пошуково-рятувальні роботи у Краматорську завершено.

Нагадаємо, війська РФ випустили дві ракети по Краматорську ввечері 27 червня. Загарбники влучили у заклад харчування, вибуховою хвилею також було пошкоджено багатоквартирні будинки, торговельні приміщення, автомобілі, поштове відділення та інші споруди.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України). Крім того, Служба безпеки України повідомила про затримання агента спецслужб РФ, який скоригував російський ракетний удар.

Автор:
Ніна Комащенко