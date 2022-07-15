У Кременчуці пролунали вибухи, - голова Полтавської ОВА

У місті Кременчук Полтавської області увечері, 15 червня, після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи.

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Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"У Кременчуці пролунали вибухи. Деталі пізніше", - написав Лунін.

Раніше в Полтавській області було оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, у Миколаєві вранці 15 липня пролунали потужні вибухи. Окупанти потрапили по двох університетах у місті. Внаслідок обстрілу поранено двох людей.