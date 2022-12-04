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У Кримінально-виконавчій службі показали наслідки обстрілу Херсонського СІЗО 4 грудня

У Кримінально-виконавчій службі показали наслідки обстрілу Херсонського СІЗО 4 грудня
Фото: Facebook/departamentkvs

Один з російських обстрілів Херсона 4 грудня прийшовся по будівлі місцевого слідчого ізолятору. Про це повідомляє департамент з питань виконання кримінальних покарань Державної кримінально-виконавчої служби.

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"Частина приміщень пошкоджені, серед персоналу є поранені. Засуджені та ув’язнені завчасно були переміщені до слідчих ізоляторів інших, безпечніших регіонів", - йдеться у повідомленні.

Наразі викликані відповідні служби, ведуться роботи щодо належного процесуального оформлення даної події. Зазначено, що установа, з якої евакуювали усіх осіб, що перебували у ній після деокупаціі міста, продовжує охоронятися персоналом ДКВС.

Нагадаємо, що станом на середину дня неділі влада Херсона повідомляла про п'ять обстрілів. Загалом же за останні три тижні в місті нарахували 169 "прильотів", а кількість загиблих через це становить наразі 19 осіб.

Фото 2 — У Кримінально-виконавчій службі показали наслідки обстрілу Херсонського СІЗО 4 грудня
Фото: Facebook/departamentkvs
Фото 3 — У Кримінально-виконавчій службі показали наслідки обстрілу Херсонського СІЗО 4 грудня
Фото: Facebook/departamentkvs
Фото 4 — У Кримінально-виконавчій службі показали наслідки обстрілу Херсонського СІЗО 4 грудня
Фото: Facebook/departamentkvs
Фото 5 — У Кримінально-виконавчій службі показали наслідки обстрілу Херсонського СІЗО 4 грудня
Фото: Facebook/departamentkvs
Фото 6 — У Кримінально-виконавчій службі показали наслідки обстрілу Херсонського СІЗО 4 грудня
Фото: Facebook/departamentkvs
Фото 7 — У Кримінально-виконавчій службі показали наслідки обстрілу Херсонського СІЗО 4 грудня
Фото: Facebook/departamentkvs
Фото 8 — У Кримінально-виконавчій службі показали наслідки обстрілу Херсонського СІЗО 4 грудня
Фото: Facebook/departamentkvs
Фото 9 — У Кримінально-виконавчій службі показали наслідки обстрілу Херсонського СІЗО 4 грудня
Фото: Facebook/departamentkvs
Фото 10 — У Кримінально-виконавчій службі показали наслідки обстрілу Херсонського СІЗО 4 грудня
Фото: Facebook/departamentkvs
Фото 11 — У Кримінально-виконавчій службі показали наслідки обстрілу Херсонського СІЗО 4 грудня
Фото: Facebook/departamentkvs

Зазначимо також, що раніше в поліції повідомляли, що перед тим як залишити Херсон на початку листопада, російські окупанти випустили з СІЗО 457 арештованих та ув'язнених, щонайменше 15 з яких – це засуджені до довічного позбавлення волі.

Станом на 15 листопада було відомо про повторне затримання та переміщення до СІЗО у Миколаївській та Одеській областях 166 ув'язнених з цього числа.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов