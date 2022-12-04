У Кримінально-виконавчій службі показали наслідки обстрілу Херсонського СІЗО 4 грудня

Один з російських обстрілів Херсона 4 грудня прийшовся по будівлі місцевого слідчого ізолятору. Про це повідомляє департамент з питань виконання кримінальних покарань Державної кримінально-виконавчої служби.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Частина приміщень пошкоджені, серед персоналу є поранені. Засуджені та ув’язнені завчасно були переміщені до слідчих ізоляторів інших, безпечніших регіонів", - йдеться у повідомленні.

Наразі викликані відповідні служби, ведуться роботи щодо належного процесуального оформлення даної події. Зазначено, що установа, з якої евакуювали усіх осіб, що перебували у ній після деокупаціі міста, продовжує охоронятися персоналом ДКВС.

Нагадаємо, що станом на середину дня неділі влада Херсона повідомляла про п'ять обстрілів. Загалом же за останні три тижні в місті нарахували 169 "прильотів", а кількість загиблих через це становить наразі 19 осіб.

Зазначимо також, що раніше в поліції повідомляли, що перед тим як залишити Херсон на початку листопада, російські окупанти випустили з СІЗО 457 арештованих та ув'язнених, щонайменше 15 з яких – це засуджені до довічного позбавлення волі.

Станом на 15 листопада було відомо про повторне затримання та переміщення до СІЗО у Миколаївській та Одеській областях 166 ув'язнених з цього числа.