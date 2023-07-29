У Криму диверсанти підірвали склад боєприпасів окупантів - ГУР (ВІДЕО)

Склад боєприпасів російських окупантів вибухнув ввечері 28 липня в Казачій бухті у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

За інформацією розвідки, гучно в Криму було близько 22:00. Свідки чули два вибухи і звуки подальшої детонації боєприпасів. На місце події проїхало декілька машин швидкої допомоги та поліції.

У ГУР повідомляють, що у районі Казачої бухти наразі дислокується 810-та окрема бригада морської піхоти окупантів.

"Відомо, що вибухи та детонація внаслідок проведеної диверсії відбулись на "тимчасовому складі" боєкомплекту рашистів", - йдеться у повідомленні.

Вибухи в Криму

Нагадаємо, 19 липня на сході анексованого Росією Криму, що вважається глибоким тилом окупантів, горів і вибухав склад боєприпасів на полігоні. Так звана "влада" оголосила про "безпекові заходи" і про тимчасову евакуацію мешканців чотирьох населених пунктів.

А 17 липня пролунали вибухи на Кримському мосту. Один із прольотів обʼєкта було частково зруйновано, автомобільний рух на мосту зупинили. "Українська правда" з посиланням на джерела писала, що вибухи були спецоперацією Служби безпеки та Віськово-морських сил України.