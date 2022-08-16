У Криму горить російська військова частина

В окупованому Росією Криму спалахнула військова частина. Про це на Facebook написав голова меджлісу кримотатарського народу Рефат Чубаров.

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"Повідомляють із тимчасово окупованого Криму: влучне потрапляння по військовій частині орків у селищі Qalay (нині Азовське) Джанкойського району. Вибухи чутні протягом тривалого часу", - написав він.

За словами Чубарова, керівник окупованого Криму Аксьонов терміново вирушив у село Майське Джанкойського району. Село Травневе знаходиться за 1 кілометр від селища Азовське.

"Потрапили до складу боєприпасів..." - додав Чубаров.

У свою чергу, телеграм-канали публікують відео з вибухами на військовій частині.

Нагадаємо, напередодні OSINT-аналітик Олівер Александер у Twitter опублікував знімки українського військового аеродрому "Сакі" в окупованому Криму. Олександр вважає, що знищили 9-14 літаків, але звертає увагу, що зображення недостатньо хороші для підтвердження.