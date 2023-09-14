У Криму прогриміли нові вибухи: дрони вдарили по військовим об'єктам (ФОТО, ВІДЕО)

У четвер, 14 вересня, на світанку прогриміли вибухи у районі Євпаторії на західному березі тимчасово окупованого Криму. Користувачі соцмереж пишуть про звуки прольоту безпілотників та роботу ППО.

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Про це повідомляє телеграм-канал "Кримський вітер".

Кримські пабліки зазначають, що вибухи на тимчасово окупованому півострові прозвучали під Євпаторією.

Місцеві мешканці повідомляють, що під Євпаторію прилетіти безпілотники. Натомість, за їхніми словами, БПЛА, ймовірно, влучили в російську установку ППО в районі населених пунктів Заозерне та Уютне.

Від вибухової хвилі в Євпаторії у багатьох "будинки ходили ходуном".

Також рух автотранспорту Кримським мостом, що з'єднує тимчасово окупований росіянами півострів з РФ перекрито.

Як повідомляє "Суспільне Крим", по вулицях села Уютне їздять машини швидкої допомоги та рятувальників. Також місцеві жителі розповіли, що у тому районі, де був вибух, розміщена військова частина №85683.

Міноборони РФ заявило про 11 збитих над Кримом дронів.

Також, за твердженнями відомства, п'ять українських надводних дронів атакували патрульний корабель Чорноморського флоту "Сергій Котів", всі вони "знищені вогнем зі штатного озброєння корабля".

Як відомо, в районі Євпаторії у захопленому Росією Криму розташовано кілька військових частин. Недалеко від неї знаходиться і військовий аеродром Саки, по якому українська армія вже завдавала удару.

Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Російські загарбники звинуватили Україну в ракетному ударі по Севастопольському морському заводу.