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У Криму спалили автівки російського пропагандиста Кисельова
Сьогодні, 17 вересня, невідомі спалили в Криму автівки російського пропагандиста Дмітрія Кисельова. Спалили прямо поблизу його вілли у Коктебелі. У соцмережах відразу почали припускати, що це – робота українських партизанів на окупованому півострові.
На подію миттєво відреагував голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, написавши на своїй сторінці у Facebook, "Молодці. Гарний результат". Втім, на момент написання матеріалу більше подробиць не було.
Нагадаємо, Росія вперше з початку повномасштабної війни визнала свою поразку на полі бою — це відрізняється від попередніх повідомлень про "жест доброї волі" та зміну пріоритетів.
Кремль намагається зняти з Путіна будь-яку відповідальність за поразку і втрату майже всієї окупованої Харківської області, стверджують аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).Підписуйтесь на наш Telegram канал
У ISW вважають, що визнання Кремлем поразки є частиною спроб пом'якшити та направити критику на Міноборони РФ та військове командування, а не на лідера країни-агресора Владіміра Путіна.