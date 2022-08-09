У Криму в районі російської авіабази вибухи

В анексованому Росією Криму було чути вибухи на території російської авіабази Новофедорівка. Про це пише Reuters із посиланням на очевидців.

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Троє місцевих свідків повідомили Reuters, що у вівторок чули гучні вибухи та бачили чорний дим, що піднімається з боку російської військової авіабази Новофедорівка у західному Криму.

"На відео, нібито знятих з місця події, деякі з них були розміщені у соціальних мережах, видно стовп диму у цьому районі. Відео не вдалося перевірити одразу. За словами двох очевидців, протягом хвилини було чути щонайменше 12 вибухів різної сили. Три з них були особливо гучними, викликаючи іскри та дим", - зазначає видання.

Пізніше депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко опублікував відео, де чути вибухи, видно клуби диму, а також чути реакцію відпочиваючих.

Нагадаємо, російські пропагандистські ЗМІ 31 липня повідомили, що в окупованому Севастополі український безпілотник атакував штаб Чорноморського флоту, через що в місті скасували святкові заходи до дня військово-морського флоту.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скибицький повідомив, що жителі окупованого Криму починають усвідомлювати реальність перенесення війни країни агресора РФ проти України на територію анексованого півострова.