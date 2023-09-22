У Криму завдано ракетного удару по штабу Чорноморського флоту (ФОТО, ВІДЕО)

22 вересня у тимчасово окупованому Севастополі у Криму пролунали потужні вибухи. Місцеві ЗМІ пишуть про ймовірне ураження штабу Чорноморського флоту.

Як повідомив гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв, у Криму завдано ракетного удару по штабу Чорноморського флоту.

"По штабу флоту вороги завдали ракетного удару. Біля театру Луначарського впав уламок. На місце виїхали усі оперативні служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - пожалівся Розвожаєв.

Він закликав всіх зберігати спокій і не викладати фото та відео.

Але місцеві його не послухалися, тому в мережі швидко поширилися фото та відео, де можна побачити наслідки прильоту.

Як пишуть росЗМІ, у штабі Чорноморського флоту утворилася «дірка» після ракетного удару.

За їхніми даними, вибухова хвиля була «божевільною».

Над штабом видно стовп диму.

Також повідомляється, що по Севастополю їдуть десятки карет швидкої допомоги.

Міноборони РФ повідомило начебто про одного загиблого військово внаслідок удару по штабу ЧФ РФ.

Крім ураження штабу ЧФ, місцеві жителі повідомляють про вибухи в Бахчисарайському, Сімферопольському, Першотравневому та Красногвардійському районах тимчасово окупованого Криму.

Також моніторингова група "Кримський вітер" отримала супутникові знімки, на яких вказані місця двох пожеж, які зараз палахкотять у Криму: перша - біля аеродрому Гвардійське, інша - в Бахчисараї в районі будкомбінату.

"Бавовна" в Криму

У середу, 20 вересня, у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи біля військових аеродромів "Бельбек" та "Кача". Тоді ЗСУ завдали вдалого удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ поблизу тимчасово окупованого Севастополя.

Вранці 14 вересня в соцмережах зʼявилася інформація про вибухи в районі Євпаторії на західному березі окупованого Криму. ЗМІ писали, що масованої атаки з повітря зазнали засоби російської протиповітряної оборони.

Своєю чергою Міноборони країни-агресорки зазначало про спробу атаки патрульного корабля Чорноморського флоту "Сергей Котов" морськими дронами. Джерела "Української правди" в Головному управління розвідки Міноборони України згодом підтвердили атаку на судно.

А в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ повідомляли про ураження двох патрульних кораблів уранці того дня.

Ввечері Міноборони РФ заявило, що Україна здійснила спробу атакувати ракетний корабель "Самум" морським "безекіпажним катером". При цьому в країні-агресорці стверджували, що апарат було знищено вогнем зі штатного озброєння корабля.

Також рано-вранці 13 вересня кілька ракет вразили суднобудівний завод "Севморзавод" на території Севастопольської військово-морської бази Чорноморського флоту Росії.

За даними британської розвідки, цей удар надовго вивів з ладу підводний човен "Ростов-на-Дону" та десантний корабель "Мінськ", а російському флоту завдано суттєвої шкоди.