У Криму знову пролунали вибухи. До штабу російського Чорноморського флоту влетів безпілотник

Вранці 20 серпня в окупованому Росією Криму в Севастополі пролунали вибухи. Про це на Facebook написав один із лідерів меджилісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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"О 08.20 ранку в районі штабу "чорноморського флоту Росії" в окупованому Aqyar/Севастополі пролунав сильний вибух", - написав він.

За його словами, вибух стався від того, що до даху будівлі штабу російського чорноморського флоту влетів безпілотник. Також Чубаров опублікував відео вибуху, зняте очевидцями.

Нагадаємо, раніше в окупованому Росією Криму біля Джанкоя спалахнула військова частина. У ході пожеж здетонував склад із боєприпасами. У свою чергу, у Міноборони Росії назвали, що вибух складу боєприпасів стався внаслідок диверсії. Згодом вибухи пролунали в районі аеродрому в Сімферополі.

Раніше The New York Times з посиланням на неназваного "українського військового високопосадовця зі знанням ситуації" Повідомила, що захисники України завдали удару по авіабазі "Сакі", використовуючи зброю українського виробництва.

Пізніше видання The New York Times із посиланням на власні джерела повідомило, що за вибухами у Криму стоїть український елітний спецпідрозділ.