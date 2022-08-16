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У Криму знову вибухи. На цей раз у районі аеродрому під Сімферополем
В окупованому Росією Криму в районі аеродрому Гвардійське біля Сімферополя чути вибухи. Про це написав один із лідерів меджлісу кримотатарського народу Рефат Чубаров.
"Та що за святковий день сьогодні: повідомляють, що над військовим аеродромом Sarabuz/Гвардійське під Сімферополем в окупованому Криму лунають вибухи та піднімається чорний дим", - написав він.
За словами Чубарова, у Криму справжня паніка серед окупантів та лояльних до них осіб.
У свою чергу місцеві телеграм-канали публікують фото, на яких видно клуби чорного диму над аеродромом.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, раніше в окупованому Росією Криму біля Джанкоя спалахнула військова частина. У ході пожеж здетонував склад із боєприпасами. У свою чергу, у Міноборони Росії назвали, що вибух складу боєприпасів стався внаслідок диверсії.