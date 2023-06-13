У Кривому Розі російська ракета влучила у багатоповерхівку: є загиблі та поранені

У результаті ворожої ракетної атаки в ніч на 13 червня зафіксовано влучання на кількох цивільних об'єктах у Кривому Розі, зокрема й у багатоповерхівку.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Черговий терористичний акт росіян по житловому сектору. Вночі. Підступно. Жорстоко", - зазначив він.

За його словами, є загиблі та поранені.

У понівеченій п’ятиповерхівці попередньо, загинули троє її мешканців. 25 людей поранені, з них 19 – у лікарні. Під завалами ще є люди.

Горять квартири з першого по п’ятий поверхи. Вогонь охопив 700 кв м. Його приборкують рятувальники.

Крім того, троє постраждалих – на приватному підприємстві. Їх госпіталізували. Ймовірно, під завалами потрощеного складу є люди. Їх шукають рятувальники. Побиті 6 легкових машин.

Ще 4 травмованих – на іншій локації. Там горіли будівля та авто. Пожежу вже загасили.

Побите і автомобільне підприємство. Зайнялася вантажна техніка. Полум’я вже вгамували. Зруйнована господарська споруда.

Також пошкодження є у рятувальному підрозділі.

Усюди працюють відповідні служби. Наслідки цієї цинічної атаки уточнюються.

Відреагував на нічний терор свого рідного міста і президент України Володимир Зеленський.

"Чергові ракети терористів, російські вбивці продовжують свою війну проти житлових будинків, звичайних міст і людей. На жаль, є загиблі, є поранені. Рятувальна операція у Кривому Розі триває. Мої співчуття усім, хто втратив рідних! Ніколи не буде прощення терористам, і за кожну свою ракету вони відповідатимуть", - зазначив президент.