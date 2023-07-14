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У Кривому Розі ворожі дрони влучили у два підприємства: є руйнування та постраждалий (ФОТО)

Нічна атака на Кривий Ріг
Фото: пресслужба Дніпропетровської ОВА

У ніч на 14 липня ворожі безпілотники атакували Дніпропетровщину. Захисники з ПвК "Схід" збили шість дронів, але є влучання у Кривому Розі. Від удару постраждали комунальне і транспортне підприємства. Внаслідок атаки є один постраждалий.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, вночі ворог атакував область дронами. Повітряні Сили успішно збили 6 безпілотників.

"Втім ліквідувати всі повітряні цілі не вдалося. Влучання – у Кривому Розі", - зазначив Лисак.

Фото 2 — У Кривому Розі ворожі дрони влучили у два підприємства: є руйнування та постраждалий (ФОТО)

Він уточнив, що від удару пошкоджене комунальне підприємство. На його території одна адмінбудівля знищена, ще три – понівечені. Також побита спецтехніка.

Зачепило й транспортне підприємство і два двоповерхові житлові будинки.

Фото 3 — У Кривому Розі ворожі дрони влучили у два підприємства: є руйнування та постраждалий (ФОТО)

Крім того, внаслідок атаки є один постраждалий. 56-річний чоловік отримав неважкі поранення. Медики надали йому допомогу, наразі чоловік лікується амбулаторно.

Вдарив агресор і по Синельниківщині. По Великомихайлівській громаді поцілив з артилерії. Пошкодив склад, приватний будинок і лінію електропередач. 

Нагадаємо, у ніч на 8 липня російські окупанти вдарили по Кривому Рогу у Дніпропетровській області. Ворог двічі атакував безпілотниками сільгосппідприємство. Унаслідок цього виникли пожежі, а 26-річний чоловік отримав поранення.

Автор:
Світлана Манько