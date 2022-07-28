РФ завдала ракетного удару по Кропивницькому

Окупанти опівдні 28 липня нанесли ракетний удар по Кропивницькому, повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

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"Відповідні служби вже працюють. Категорично прошу усіх залишатись в укриттях до завершення тривоги!", - звернувся Райкович до містян.

Він також закликав не публікувати жодних фото і відео з місця події.

Повітряну тривогу оголосили в місті о 12:21, невдовзі стало відомо про ракетний удар, тому місцева влада закликає людей не ігнорувати оголошень про загрозу обстрілу і переходити до укриття.

Зранку 28 липня росіяни також завдали ракетного удару по Вишгородському району Київської області. Попередньо постраждали п’ять цивільних осіб, загиблих немає.

Крмі того, вночі 28 липня російські війська два рази підряд атакували Харків. Загарбники запустили по місту ракети С-300.