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У Куп'янську через обстріли сталися масштабні пожежі
Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківську область та завдавати ударів з танків, мінометів та артилерії по населених пунктах прифронтових районів.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Сьогодні зранку ворог знову обстріляв Куп'янськ. Є влучання у житлові будинки, сталися масштабні пожежі. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється", - зазначив Синєгубов.
За його словами, протягом минулої доби ворог вів масовані обстріли прикордонних населених пунктів у Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У Вовчанську Чугуївського району внаслідок артобстрілів пошкоджені житлові будинки, об'єкти цивільної промисловості та інфраструктурні об'єкти. У с. Вовчанські Хутори ракетним обстрілом зруйновано заклад освіти та будинок культури.
У с. Гатище Чугуївського району пошкоджений об'єкти цивільної промисловості, сталися пожежі.
У Вовчанську поранення отримав 52-річний чоловік. Він госпіталізований в стані середньої тяжкості.
Зазначимо, напередодні ворог завдав ракетного удару із ЗРК С-300 по смт Пісочин Харківського району.
Нагадаємо, у селі Петрівка Золочівської громади від ворожого артобстрілу 22 січня загинула 67-річна жінка.