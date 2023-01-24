У Куп'янську через обстріли сталися масштабні пожежі

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківську область та завдавати ударів з танків, мінометів та артилерії по населених пунктах прифронтових районів.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні зранку ворог знову обстріляв Куп'янськ. Є влучання у житлові будинки, сталися масштабні пожежі. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється", - зазначив Синєгубов.

За його словами, протягом минулої доби ворог вів масовані обстріли прикордонних населених пунктів у Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах.

У Вовчанську Чугуївського району внаслідок артобстрілів пошкоджені житлові будинки, об'єкти цивільної промисловості та інфраструктурні об'єкти. У с. Вовчанські Хутори ракетним обстрілом зруйновано заклад освіти та будинок культури.

У с. Гатище Чугуївського району пошкоджений об'єкти цивільної промисловості, сталися пожежі.

У Вовчанську поранення отримав 52-річний чоловік. Він госпіталізований в стані середньої тяжкості.

Зазначимо, напередодні ворог завдав ракетного удару із ЗРК С-300 по смт Пісочин Харківського району.

Нагадаємо, у селі Петрівка Золочівської громади від ворожого артобстрілу 22 січня загинула 67-річна жінка.