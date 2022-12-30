У Куп'янську через ворожий обстріл загинув чоловік

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківську область та завдавати ударів з танків, мінометів та артилерії по населених пунктах прифронтових районів.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Минулої доби ворог завдав чергового масованого ракетного удару по Україні. Багато ворожих ракет збили сили нашої ППО, але є і прильоти в об'єкти інфраструктури Харкова та області", - зазначив Синєгубов.

На жаль, внаслідок ворожої ракетної атаки загинуло 2 цивільних чоловіків 55 та 54 років, чоловік 52 років госпіталізований з пораненням. Його стан медики оцінюють як важкий.

Також протягом доби ворог обстрілював з артилерії населені пункти, що розташовані поруч з лінією зіткнення та кордоном з РФ в Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах. На жаль, в Куп'янську через ворожий обстріл загинув 60-річний чоловік.

Також в області триває гуманітарне розмінування. За добу вилучено та знешкоджено 29 вибухонебезпечних предметів.

"Втім, мінна небезпека залишається дуже високою. В с. Сніжнівка Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався чоловік 43 років. Він госпіталізований з пораненнями в стані середньої тяжкості", - повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, під час масованої ракетної атаки зранку 29 грудня у Харкові зафіксували прильоти по енергитичних об'єктах. Внаслідок ударів по інфраструктурі у Харкові близько тисячі будинків залишилися без опалення.