У Куп'янську російська ракета пошкодила особисте авто співробітника Нацполіції

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківську область та завдавати ударів з танків, мінометів та артилерії по населених пунктах прифронтових районів.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Минулої доби ворог продовжував обстріли прикордонних населених пунктів Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області", - зазначив він.

За словами очільника області, вночі у Куп'янську зафіксовано "приліт" ракети, попередньо С-300. На щастя без жертв та постраждалих. Пошкоджено особисте авто співробітника Нацполіції.

Протягом доби у Куп'янську руйнувань від артилерійських обстрілів зазнали житловий будинок, магазин запчастин, об'єкт цивільної промисловості.

У смт Дворічна Куп'янського району пошкоджено приватний житловий будинок.

У Вовчанську ворожими обстрілами пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, заклад освіти та об'єкт цивільної промисловості.

За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, за добу постраждалих від ворожих обстрілів не зафіксовано.

Нагадаємо, вранці 25 січня окупанти вкотре обстріляли Куп’янськ, внаслідок чого сталися пожежі у приватному будинку та магазині. Також у селі Липці внаслідок артобстрілу поранення отримали двоє людей. Обоє госпіталізовані у середньому стані.