У Куп'янську внаслідок обстрілів пошкоджений 5-поверховий житловий будинок

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківську область та завдавати ударів з танків, мінометів та артилерії по населених пунктах прифронтових районів.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, ворог продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів області.

Зокрема, під ворожим вогнем були Куп'янськ, Стрілеча, Дворічна, Огірцеве, Рідкодуб та інші міста і села області.

У Куп'янську внаслідок ворожих обстрілів пошкоджений 5-поверховий житловий будинок, приватні будинки та господарчі споруди. Поранення отримав 75-річний чоловік. Він госпіталізований в стані середньої тяжкості.

У Дворічній Куп'янського району був поранений чоловік 68 років.

Зазначимо, внаслідок ворожих обстрілів 11 січня у Харківській області пошкоджено приватні будинки, торговельний павільйон та господарчі споруди. Також ворожі снаряди влучили в одне з підприємств у Вовчанську.