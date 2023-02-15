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У Куп’янську внаслідок ракетного обстрілу пошкоджений багатоповерховий будинок

У Куп’янську внаслідок ракетного обстрілу пошкоджений багатоповерховий будинок

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківську область та завдавати ударів з танків, мінометів та артилерії по населених пунктах прифронтових районів.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог не припиняє здійснювати обстріли позицій наших військ, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Минулої доби ворожих обстрілів зазнали райони щонайменше 20 населених пунктів", - зазначив Синєгубов.

За його словами, на Куп’янському напрямку противник обстріляв з танків, мінометів та артилерії Крохмальне, Берестове, Табаївку, Куп’янськ, Дворічну.

Фото 2 — У Куп’янську внаслідок ракетного обстрілу пошкоджений багатоповерховий будинок

Також під ворожим вогнем були Ветеринарне, Гранів, Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ, Чугунівка та ін.

У м. Куп’янськ, внаслідок ракетного обстрілу, значних пошкоджень зазнав багатоповерховий житловий будинок.

Сьогодні, о 7:00 годині, Куп’янськ знову був під обстрілом. Пошкоджено 3 приватних житлових будинки та господарчі споруди. Сталися пожежі.

Очільник області додав, що жертв серед цивільного населення немає.

Зазначимо, 13 лютого ворог обстріляв щонайменше 17 прикордонних населених пунктів Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів області.

Автор:
Світлана Манько