У Курську дрони атакували будівлю ФСБ та нафтопереробний завод

Уранці 24 вересня український безпілотник вдарив у будівлю ФСБ, розташовану в центрі міста Курськ в Росії, Пізніше сталася ще одна атака, безпілотник влетів у нафтопереробний завод у місті.

За даними джерела "Української правди", цю операцію виконала українська військова розвідка. Наразі немає точної інформації щодо масштабів руйнування чи потенційних жертв, але співрозмовник УП наголосив, що безпілотник прямо влучив у будівлю ФСБ.

Губернатор Курської області Російської Федерації, Роман Старовойт зазначив, що внаслідок цього нападу постраждав дах будівлі ФСБ.

Він додав, що було обстріляно Глушківський район. У селі Єлизаветівці нарахували 6 прильотів по комплексу ВРХ та машинно-тракторному двору сільгосппідприємства.

Також 5 прильотів зафіксовано у селищі Тьоткіне, потерпілих та пошкоджень, згідно його інформації, немає.

Пізніше російські пабліки повідомили що у Курську був ще один вибух внаслідок атаки БПЛА, виникла пожежа на нафтопереробному заводі, розташованому біля аеродрому.

Інформація поки що не отримала офіційного підтвердження. Хоча публікуються кадри пожежі, що виникла. Загалом, у місті було чути 5 "хлопків".

Війна повертається на території Росії

Внаслідок обстрілів у Курську почалася паніка, і мер міста Ігор Куцак ухвалив рішення скасувати святковий салют на честь Дня міста.

Зауважимо, 7 вересня російському Ростові-на-Дону біля штабу Південного військового округу прогримів вибух, після якого почалася пожежа, а мер Москви Сергій Собянін повідомив про атаку безпілотника на столицю РФ та заявив про роботу ППО.

Вибухи в Москві та регіоні лунали, зокрема, й 30 травня. А 21 червня російські ЗМІ повідомляли, що два дрони вибухнули біля військової частини в Підмосков'ї. Масова атака дронів сталася й 4 липня – за даними росіян, тоді на території Нової Москви та Підмосков'я впали п'ять ударних безпілотників. Також 24 липня було нанесено удари по двох нежитлових будівлях у Москві. Повідомлялося, що поряд із ними розташовані об'єкти Головного управління Генштабу ЗС РФ.

Вночі 30 липня у Москві також лунали вибухи. Там постраждала будівля, у якій розташовані Міністерство цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій, Міністерство промисловості та торгівлі й Міністерство економічного розвитку РФ.

Зеленський після цього назвав природним процесом те, що поступово війна повертається на територію Росії – до її символічних центрів і військових баз, і це "неминучий, природний та абсолютно справедливий процес".

Загалом, Москва й Московська область, деякі інші регіони Центральної Росії, а також окупований нею Кримський півострів вже неодноразово зазнавали ударів дронів. Найбільш знаковий випадок стався 3 травня: тоді безпілотник атакував купол Сенатського палацу Кремля. Влада РФ заявляла, що розцінює це як сплановану терористичну акцію з боку України та замах на президента країни-агресорки Володимира Путіна.