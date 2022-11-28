У Ладижині оголосили надзвичайну ситуацію через аварію на тепломережі

Вінницька обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила оголосити надзвичайну ситуацію воєнного характеру в місті Ладижин. Про це повідомив начальник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

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"Після ракетного обстрілу Ладижинської ТЕС виникла аварія у мережах теплопостачання міста. Враховуючи звернення в.о. голови Ладижинської міської ради Олександра Коломійця, розгортаємо у місті роботу надзвичайного штабу з ліквідації наслідків аварії", - написав керівник області.

За його словами, заходи, яких досі вживає Ладижинська міськрада та її виконавчий орган, є вкрай недостатніми: 18 тисяч мешканців залишаються без теплового опалення, і єдиною можливістю для людей обігріти свої оселі є застосування електроприладів.

"Терміново потрібна координація сил та засобів цивільного захисту, військового командування та підприємств критичної інфраструктури. Надзвичайний штаб уже працює. Робимо усе, аби відновити роботу теплових мереж Ладижина. Розгортаємо додаткові пункти обігріву", - додав Борзов.