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У лікарні померли ще двоє правоохоронців, що підірвалися на мінах з головою поліції Черкащини
У лікарні 16 грудня померли після важких поранень двоє черкаських правоохоронців, які підірвалися на каскаді ворожих мін під час стабілізаційних заходів у Херсонській області. Про це йдеться у повідомленні Нацполіції.
"Десять днів лікарі боролися за життя старшого сержанта поліції Віктора Мазуренка - водія взводу №1 роти №2 батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Черкаській області та лейтенанта поліції Михайла Пустовіта - інспектора взводу №2 роти №2 цього батальйону. Але, на жаль, сьогодні їхні серця зупинилися", - сказано в ньому.
Нагадаємо, що 7 грудня під час проведення стабілізаційних заходів у Херсонській області загинули, підірвавшись на мінах, начальник Головного управління поліції в Черкаській області Михайло Куратченко та троє його колег. Таким чином, наразі кількість загиблих збільшилася до шести.
Президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України Куратченку, а капітани Ігор Мельник, Сергій Ненада та капрал Вадим Періжок були посмертно нагороджені орденами "За мужність".Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зазначимо також, що 12 грудня під час проведення робіт з розмінування у Костянтинівці Донецької області загинули троє піротехніків Державної служби з надзвичайних ситуацій загинули.