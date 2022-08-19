У Луганській області ліквідували ремонтну базу окупантів разом з технікою

Невідомі знищили базу росіян у Лотикове Луганської області, де загарбники ремонтували свою техніку. Про це 19 серпня повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Загалом знищено близько 100 одиниць техніки і близько 50 окупантів відправились на концерт до Кобзона (загинули – Delo.ua). Я можу сказати, що далі буде, бо дійсно далі це буде повторюватися", – розповів Гайдай.

Він підкреслив, що бази більше не існує — вона зруйнована вщент. При цьому достовірно невідомо, хто саме її ліквідував та яким чином.

Напередодні, 18 липня, Збройні сили України нанесли удар по складу загарбників в Білогірці, що на тимчасово окупованій частині Херсонської області, зруйнувавши його повністю.

До цього стало відомо, що 9 серпня штурмова авіація ЗСУ нанесла декілька ударів по скупченню живої сили, озброєння та техніки російських окупаційних військ неподалік Снігурівки. Тоді ж українські захисники нанесли удар по мосту в районі Каховської ГЕС, яка розташована на тимчасово окупованій території Херсонської області.