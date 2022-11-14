У Луганській області звільнено вже 12 населених пунктів - ОВА

Збройні сили України звільнили від російських окупантів вже 12 населених пунктів Луганської області.

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Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Вже 12 населених пунктів звільнили ЗСУ від окупантів на Луганщині. Просування йде непросто, кожен метр Луганщини дається дуже важко. Час був у росіян підготуватися і звезти велику кількість мобілізованих", - зазначив він.

За його словами, у наших артилеристів є далекобійна зброя, що дозволяє вирішувати питання в тилу ворога, – це дуже полегшує ситуацію на лінії фронту.

Гайдай повідомив, що на території Луганської області щоденно точаться важкі бої. Окупанти відкривають щільний вогонь по нещодавно звільненим від них селам.

Нагадаємо, начальник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай раніше повідомив, що Збройні сили України повністю звільнили у Сватівському районі Луганській області вже сім сіл.