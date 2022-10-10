У Львівській області зафіксували удари по об‘єктах енергетичної інфраструктури

10 жовтня армія країни-агресора РФ наносить масовані ракетні удари по всій Україні. Наразі офіційно підтверджено влучання ворожих ракет по об‘єктах енергетичної інфраструктури Львівської області.

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Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Офіційно: зафіксували удари по об‘єктах енергетичної інфраструктури Львівської області. Більше інформації згодом", - зазначив Козицький.

Він закликав жителів Львівщини залишатися в укриттях, так як є загроза нових ракетних ударів.

"Не поширюйте жодних фото, відео та припущень, не допомагайте ворогу", - нагадав Козицький.

Як пишуть у соціальних мережах, у деяких районах Львівщини зникло світло.