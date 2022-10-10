- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
У Львівській області зафіксували удари по об‘єктах енергетичної інфраструктури
10 жовтня армія країни-агресора РФ наносить масовані ракетні удари по всій Україні. Наразі офіційно підтверджено влучання ворожих ракет по об‘єктах енергетичної інфраструктури Львівської області.
Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.Підтримати delo.ua
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
"Офіційно: зафіксували удари по об‘єктах енергетичної інфраструктури Львівської області. Більше інформації згодом", - зазначив Козицький.
Він закликав жителів Львівщини залишатися в укриттях, так як є загроза нових ракетних ударів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Не поширюйте жодних фото, відео та припущень, не допомагайте ворогу", - нагадав Козицький.
Як пишуть у соціальних мережах, у деяких районах Львівщини зникло світло.