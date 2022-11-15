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- Війна Війна
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- Події
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У Львові прогриміли вибухи, частина міста знеструмлена, — мер
Ввечері 15 листопада Росія розпочала масований ракетний обстріл України. В багатьох містах ППО збила цілі. Вибухи під час повітряної тривоги лунали і у Львові.
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Про це повідомив мер Андрій Садовий.
Він зазначив, що після вибухів у місті зникла електроенергія.
"У Львові чути вибухи. Всім залишатись в укритті! Частина міста без електроенергії. Більше інформації пізніше", — заявив очільник Львову.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Голова Львівської обласної військової (державної) адміністрації Максим Козицький уточнив, що армія РФ вразила об‘єкт критичної енергетичної інфраструктури у регіоні, тому у Львові є проблеми з електропостачанням, перебої в роботі мобільних операторів.