У Львові спіймали наркодилерів: заробляли на кокаїні

У Львові викрито організовану злочинну групу, яка займалась збутом кокаїну. Вони отримували дохід 8 млн грн щомісяця.

Про це йдеться в повідомленні Львівської обласної прокуратури.

Чотирьом учасникам групи повідомлено про підозру за фактами незаконного зберігання, перевезення та збуту наркотичних засобів (ч. 3 ст. 307 Карного кодексу). Санкції за цією статтею передбачають позбавлення волі на строк від 4 до 8 років

За даними слідства, двоє мешканців Тернопільщини налагодили розгалужену мережу розповсюдження кокаїну на території Львівської області, де передавали наркотики співорганізатору, який відповідав за збут. За фасування та безпосередньо збут відповідали два місцеві мешканці.

За товар встановили ціну 100 доларів за один грам. За попередніми оцінками, така діяльність приносила їм щомісяця орієнтовно 8 млн грн.

Під час проведення обшуків за адресами проживання підозрюваних правоохоронці вилучили наркотики, мобільні телефони, банківські картки, готівкові кошти та інші речові докази. Вартість вилучених наркотичних засобів на чорному ринку становить понад 1 млн грн.

Чотирьох учасників групи затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, в грудні 2022 року Бориспільський міськрайонний суд визнав винним мешканця Києва у незаконному придбанні, зберіганні та збуті особливо небезпечних наркотичних засобів.